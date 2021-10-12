Екатеринбург, 12 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. На станции Ляля в Свердловской области грузовой поезд сбил девушку 2006 года рождения. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

Инцидент произошёл 12 октября. Гражданка была в наушниках и переходила пути по пешеходному переходу. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. С многочисленными травмами школьницу доставили в Новолялинскую районную больницу.

Серовский транспортный прокурор проводит проверку по факту аварии. Как сообщало рЕ, случаи наезда поездов на людей на пешеходных переходах ранее уже случались. Так, в феврале на станции Билимбай локомотив насмерть сбил молодую женщину.