София, 12 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Страховая компания, обслуживающая севший на мель у Камен-Бряга (Добричская область Болгарии) сухогруз VERA SU, компенсирует официальной Софии общую стоимость всех работ по спасению аварийного судна. Об этом 12 октября заявил министр транспорта Болгарии Христо Алексиев, передает Болгарское телевидение.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

По его словам, речь идет как об уже понесенных, так и о будущих расходах болгарской стороны.

«В ближайшее время потерпевший крушение корабль будет окончательно разгружен, пробоины в его корпусе локализованы, а из машинного отделения сольют все горючее, — отметил Алексиев. — Затем сухогруз будет снят с мели и отбуксирован либо на ближайший ремонтный завод, либо в порт приписки».

При этом на вопрос, какая именно сумма на данный момент фигурирует в соответствующих страховых документах, Алексиев не ответил.

Напомним, турецкое судно VERA SU попало в аварию у Камен-Бряга 20 сентября. Корпус получил ощутимые повреждения, а в Черное море попали тонны химикатов. Впоследствии прокуратура Добричской области распорядилась задержать капитана корабля и его помощника по обвинению в нарушении правил навигации.