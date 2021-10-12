Москва, 12 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. 18 участников Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ вошли в различные профильные комитеты нижней палаты Федерального Собрания. Об этом стало известно 12 октября, на первом заседании Государственной Думы VIII созыва. В частности, руководитель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев стал председателем нового Комитета по молодежной политике. Впервые молодежная политика выделена в качестве отдельного самостоятельного направления деятельности в Государственной Думе. Первым заместителем руководителя Комитета по молодежной политике утвержден руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам стала руководитель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.Напомним также, впервые в России в Государственную Думу вошло 5 фракций — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Председателем Государственной Думы VIII созыва избран Вячеслав Володин.

ИА REGNUM Государственная дума РФ

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