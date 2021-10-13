13 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Попытки трансформировать отечественную промышленность по схеме Европейского зеленого курса и глобального проекта цифровизации оглашаются на самом высоком уровне, хоть и противоречат объективным целям и законам экономического развития.

Ангелина Потеряйко, , 07:41 — REGNUM Материальное производство — основа любой экономики. Даже цифровой. Людям не только нужно обеспечивать условия для воспроизводства своей рабочей силы с помощью предметов материального мира, но и производить высоко технологичные расчеты на вычислительных машинах, которые очень даже материальны. Поэтому наиважнейшую роль в современной экономике играет промышленное производство, которое в последнее годы претерпевает «липовую» трансформацию в глобальном масштабе — цифровую и климатическую.

Экология и урбанизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия очень тепло принимает последние тенденции по переходу к Индустрии 4.0 и переводу своей экономики на рельсы Европейского зеленого курса. Об этом свидетельствуют заявления российских чиновников на самом высоком уровне на значимых общественных мероприятиях.

На XVI национальном конгрессе «Модернизация промышленности России: приоритеты развития», прошедшем 5 и 6 октября 2021 года, заместитель министра промышленности и торговли Алексей Учёнов заявил о том, что экономика Российской Федерации подвергается реструктуризации в рамках проекта Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Алексей Ученов Minpromtorg.gov.ru

В частности, в проекте Стратегии, который был представлен на согласование в ведомства 6 октября 2021 года, предполагается достижение углеродной нейтральности России к 2060 году. Для этого уже к 2050 году должно произойти снижение выбросов парниковых газов на 79%. Минпромторгу, как и всем остальным министерствам и ведомствам, помимо прочего, поручается обеспечить достижение установленного в документе показателя ограничения выбросов парниковых газов, а именно:

«Установить в составе первого определяемого в рамках Парижского соглашения на национальном уровне вклада в глобальное реагирование на изменение климата показатель ограничения к 2030 году выбросов парниковых газов на уровне 67% от объема указанных выбросов в 1990 году с учетом выбросов и поглощений в лесном хозяйстве и при землепользовании».

Экология и урбанизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Целями Стратегии являются:

переход Российской Федерации на траекторию диверсифицированного экономического развития , характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых газов;

, характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых газов; реализация мер, направленных на выход на новые формирующиеся рынки «зеленой» продукции, сохранение и расширение существующих рыночных ниш за счет обеспечения глобальной конкурентоспособности российских товаров и производимой энергии по уровню их энерго‑ и углеродоемкости;

обеспечение достижения синергетических эффектов от реализации предусмотренных Стратегией мер в отношении целей устойчивого развития российской экономики.

Стратегия еще не принята, не была обсуждена на широком научном и общественном уровне, но её тезисы из уст заместителя министра промышленности и торговли уже звучат как руководство к действию. Министерство уже ждет от промышленников предложений по диверсификации производства с учетом климатической повестки.

Минпромторг в лице Алексея Ученова обнародовал основные траектории, по которым министерство будет направлять отечественную промышленность — конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках, стремление к экологизации, обеспечение всех отраслей экономики той продукцией, которая будет обеспечивать их «зелёность».

Декарбонизация — не единственный воздушный шарик глобальной экономики. Второй шарик в этой связке, призванной поднять экономическое развитие всего мира на запредельную высоту, — диджитализация (цифровизация).

Экологичная экономика Olearys

За цифровизацию в нашей стране, как известно, отвечает негосударственная и официально некоммерческая организация АНО «Цифровая экономика» и её генеральный директор Евгений Ковнир. На Конгрессе он транслировал «основные вызовы промышленности»:

создание технологических платформ, то есть новых отечественных экосистем (маркетплейсы, интернет вещей, шеринговая экономика);

локальное применение технологии 5G с участием промышленников в сотрудничестве с телеком-операторами;

устранение дефицита IT-специалистов.

По мнению Ковнира, в ближайшие 10 лет каждая отрасль будет нанимать высокотехнологичный персонал, поэтому инженерные специальности в вузах должны быть дополнены IT-компетенциями.

Заняться экологизацией промышленности только для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность российских товаров на европейских рынках, внедрить цифровые технологии для того, чтобы продолжить развитие IT-отрасли, элементная база которой практически не представлена в структуре российской промышленности, — вот цели и задачи, которые не называются прямо, но явно прослеживаются из докладов лиц, принимающих решения. Между тем как истинная цель национальной промышленности — выполнение заказа конечного потребителя с учетом возможностей производителей. Эта цель твердо стоит на земле и держится на заводах и фабриках, имеет смысл для жизни и благополучия людей и не нуждается в воздушных шарах, третьим из которых является «зелёная» деиндустриализация, для того чтобы увеличивать производство общественно полезного продукта.