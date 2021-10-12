Москва, 12 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Москве за январь-сентябрь 2021 года выписано штрафов за нарушение антитабачного законодательства на общую сумму более 17 миллионов рублей. Об этом сообщили 12 октября в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

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Как уточняется, за период с начала года контрольные мероприятия на предмет соблюдения требований закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» были проведены в отношении 621 субъекта в Москве.

«За нарушения к административной ответственности привлечено 785 лиц, в том числе 308 юридических лиц, 454 должностных лица и индивидуальных предпринимателя, 23 гражданина. Сумма административных штрафов составила 17 миллионов 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что с начала 2021 года по искам ведомства в связи с продажей табачной и никотинсодержащей продукции дистанционным способом вынесено 36 решений о признании информации, запрещённой к распространению в интернете. По решению судов данные онлайн-ресурсы были включены в соотвествующий реестр.