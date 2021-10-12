Екатеринбург, 12 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. На Урале задержан подозреваемый в убийстве 21-летней девушки, совершённом в июле в Екатеринбурге. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Цитата из к/ф «Неоновый демон». реж Николас Виндинг Рефн. 2016. Франция, Дания, США Убийство

Под подозрение попал местный 23-летний житель. По данным следствия, в квартире дома по улице Павла Шаманова он поссорился со своей девушкой, задушил её и скрылся с места происшествия. К настоящему времени он задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу: добавили, что задержали его в Челябинской области. А сообщение о преступлении поступило в полицию вечером 25 июля. Тело обнаружил местный житель, которого его знакомая попросила проверить, как проживает её внучка. Сама пенсионерка находилась на даче и не смогла до неё дозвониться. Дверь квартиры была не заперта, а в ванной находилось тело гражданки.