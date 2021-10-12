Москва, 12 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В восточной части Москвы задержан мужчина, пытавшийся осуществить вооруженное нападение на дежурную часть ОМВД РФ, сообщает 12 октября пресс-служба столичного управления СК России.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Полиция

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.

На данный момент известно, что вечером 12 октября в дежурную часть ОМВД России по району Преображенское города Москвы зашёл мужчина и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции.

Выстрелить злоумышленник не смог, поскольку был своевременно обезврежен.

«Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — указано в сообщении

Мотивы злоумышленника пока не выяснены.