Рим, 12 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Власти Италии должны использовать механизм налоговых льгот для стимулирования роста рождаемости в стране, заявил во вторник, 12 октября, нобелевский лауреат 2021 года по физике Джорджо Паризи.

Claire51700 Младенец

Италия попала в «демографическую ловушку», следует использовать все возможные средства для исправления ситуации, полагает ученый.

В 2020 году в Италии был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости и рекордно высокий (со времен Второй мировой войны) уровень смертности. Смертность превысила рождаемости чуть меньше чем вдвое.