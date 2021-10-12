Рим, 12 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Прокуратура Рима во вторник, 12 октября, возбудила уголовные дела в отношении четырех лидеров крайне правой партии «Новая сила».

Kookay Рим

Они обвиняются в подстрекательстве к совершению преступлений и актов насилия с использованием средств массовой коммуникации.

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила». Возбуждены уголовные дела. Работа сайта партии заблокирована. В парламент внесена инициатива о запрете «Новой силы» как неофашистской организации. Представители партии заявляют, что «антикоронавирусные» протесты будут продолжены.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.