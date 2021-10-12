Москва, 12 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Законопроект о внесудебной блокировке ФСБ и МВД банковских карт и счетов физлиц разработал Росфинмониторинг. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Банкомат

Решение о блокировке операций могут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, а также их заместители и отдельные руководители территориальных органов ФСБ и МВД. Такая блокировка может действовать только 10 дней, следует из законопроекта.

Главным критерием противоправного денежного перевода станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний». Речь идет о финансировании терроризма, экстремизма, проведения незаконных митингов, покупке наркотиков.

При этом прописывается, что впоследствии административное исковое заявление о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, подается в суд по адресу административного истца или по адресу, месту жительства административного ответчика. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для подачи административного искового заявления, возлагается на административного истца.

Предлагается установить, что при рассмотрении административного искового заявления о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, владельцем которых является физического лицо, суд должен решить вопрос о назначении такому лицу, а также проживающим совместно с ним членам его семьи, не имеющим самостоятельных источников дохода, ежемесячной выплаты в целях обеспечения неприкосновенности минимума имущества, необходимого для их существования.

«Размер ежемесячной выплаты не может превышать установленную в соответствии с законом величину прожиточного минимума в Российской Федерации для соответствующей категории граждан, из расчета на данное физическое лицо и каждого названного члена его семьи», — следует из документа.

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