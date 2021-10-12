Москва, 12 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Российские туроператоры ожидают увеличения объёма продаж новогодних туров в ноябре 2021 года. Об этом сообщила 12 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Новый год в Африке

«Новый год бронируется не очень активно, мы ждём всплеска продаж где-то в ноябре», — сказала она в эфире телеканала РБК.

Ломидзе отметила, что в сегодняшних условиях люди опасаются бронировать туры заранее на такие сроки. Тем не менее, по её словам, «некоторый объём бронирований» уже наблюдается по таким направлениям, как Доминикана и Турция.

Напомним, ранее исполнительный директор АТОР заявила, что российская туриндустрия не рассчитывает на признание вакцины от коронавируса «Спутник V» другими странами до конца года.