Брюссель, , 19:31 — REGNUM В Тегеране планируются в ближайшие дни переговоры с ЕС по ядерной сделке, сообщает 12 октября Bloomberg.

Тегеран Surfiran.com

По данным агентства, в Иран собирается прибыть заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора. В ближайшие дни в Тегеране он встретится с руководством Ирана.

Цель этой поездки — обсудить возобновление переговоров по восстановлению ядерной сделки, поскольку переговоров одновременно со всеми участниками соглашения не происходит.

Напомним, переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном идут в столице Австрии с апреля. Состоялось несколько раундов.

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