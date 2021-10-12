Киев, , 19:21 — REGNUM Публичная поддержка Евросоюза станет мотивирующим фактором для президента Украины Владимира Зеленского для активизации борьбы с коррупцией, заявил 12 октября бывший украинский президент Пётр Порошенко в своем Telegram-канале.

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По его словам, это должен быть «публичный аванс».

«Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой «деолигархизации», которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях», — написал Порошенко.

Кроме того, он пламенно приветствовал подписание Соглашения об общем авиационном пространстве Украины и ЕС.

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