Ярославль, 12 октября 2021, 19:18 — REGNUM Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл первую рабочую встречу с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Встреча Владимира Путина с Михаилом Евраевым
Встреча Владимира Путина с Михаилом Евраевым
«Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области, — сказал новый глава региона. — Конечно, людей в первую очередь волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен. Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже чётко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности. Но я думаю, что мой опыт работы на протяжении последних 17 лет на различных должностях над различными проектами в федеральной государственной гражданской службе позволяет предположить, что я с такой работой мог бы справиться».

Михаил Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году закончил обучение в Ленинградском финансово-экономическом институте. С 1991 по 2000 года занимал различные должности в экономической отрасли. С 2000 по 2004 год разрабатывал и внедрял антикризисные экономические программы в таких городах как Артём, Томск, Балтийск. В 2012 году работал в должности замминистра регионального развития РФ, а в 2013 заместителем главы Минкомсвязи. С ноября 2018 по февраль 2021 года занимал должность одного из заместителей руководителя ФАС. Пост оставил по собственному желанию. В федеральной антимонопольной службе Михаил Евраев курировал четыре управления — контроля за государственными и муниципальными информационными системами, контроля размещения госзаказа, контроля государственного оборонного заказа и управление контроля строительства и природных ресурсов. В 2008 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Увлекается шахматами, боксом и горными лыжами.

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