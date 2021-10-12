Ярославль, 12 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл первую рабочую встречу с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Встреча Владимира Путина с Михаилом Евраевым

«Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области, — сказал новый глава региона. — Конечно, людей в первую очередь волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен. Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже чётко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности. Но я думаю, что мой опыт работы на протяжении последних 17 лет на различных должностях над различными проектами в федеральной государственной гражданской службе позволяет предположить, что я с такой работой мог бы справиться».