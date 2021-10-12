Владимир Путин провёл встречу с Михаилом Евраевым
Ярославль, 12 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл первую рабочую встречу с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Михаил Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году закончил обучение в Ленинградском финансово-экономическом институте. С 1991 по 2000 года занимал различные должности в экономической отрасли. С 2000 по 2004 год разрабатывал и внедрял антикризисные экономические программы в таких городах как Артём, Томск, Балтийск. В 2012 году работал в должности замминистра регионального развития РФ, а в 2013 заместителем главы Минкомсвязи. С ноября 2018 по февраль 2021 года занимал должность одного из заместителей руководителя ФАС. Пост оставил по собственному желанию. В федеральной антимонопольной службе Михаил Евраев курировал четыре управления — контроля за государственными и муниципальными информационными системами, контроля размещения госзаказа, контроля государственного оборонного заказа и управление контроля строительства и природных ресурсов. В 2008 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Увлекается шахматами, боксом и горными лыжами.