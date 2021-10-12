Киев, 12 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Работу над стратегией энергобезопасности в Европе начнут вести совместно Украина и ЕС, сообщил 12 октября журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский и ЕС

По итогам саммита Украины и ЕС 12 октября, в котором участвовали глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, Зеленский объявил о готовности начать «стратегический энергетический диалог высокого уровня» между Киевом и Брюсселем.

Зеленский «Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы».

Украинский лидер заявил также, что Украине мешает «Северный поток — 2», усугубляя ситуацию с отсутствием полной гарантии энергобезопасности и с угрозами национальному суверенитету страны.

Он сказал, что на саммите обсуждал с европейскими представителями возможность применения третьего энергопакета к СП-2 и отдельной санкционной политики относительно СП-2.

При этом Зеленский добавил, что Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в Европу:

«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идёт по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности».