Зеленский пожаловался фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю на СП-2
Киев, 12 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Работу над стратегией энергобезопасности в Европе начнут вести совместно Украина и ЕС, сообщил 12 октября журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
По итогам саммита Украины и ЕС 12 октября, в котором участвовали глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, Зеленский объявил о готовности начать «стратегический энергетический диалог высокого уровня» между Киевом и Брюсселем.
Украинский лидер заявил также, что Украине мешает «Северный поток — 2», усугубляя ситуацию с отсутствием полной гарантии энергобезопасности и с угрозами национальному суверенитету страны.
Он сказал, что на саммите обсуждал с европейскими представителями возможность применения третьего энергопакета к СП-2 и отдельной санкционной политики относительно СП-2.
При этом Зеленский добавил, что Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в Европу: