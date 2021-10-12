Йошкар-Ола, 12 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Министерству здравоохранения Марий Эл выделено дополнительно 18 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория, в которой работники завода дают заключение: годен ли кислород для медицинских нужд или это технический кислород

Средства будут направлены на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого коечного фонда в медицинских организациях республики. Кроме того, планируется закупка медицинского кислорода.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евстифеев говорил, что в регионе остановлено плановое лечение больных, все койки отданы для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По словам главы минздрава республики Марины Паньковой, в настоящее время усугубилась тяжесть заболевания, в кислородной поддержке нуждаются около 50−60% госпитализированных. Расход кислорода в сутки вырос с 8 до 11 тонн.

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