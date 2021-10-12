Ярославль, , 19:09 — REGNUM Дмитрий Миронов сделал много на посту губернатора Ярославской области. Так считает заместитель председателя Ярославской областной думы, председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов на стройке детской поликлиники Yarregion.ru

«Я должен сказать, во-первых, что Дмитрием Юрьевичем Мироновым было сделано очень много. Столько социальных объектов — 25 детских садов, несколько школ, почти решена проблема дольщиков. По БКД огромные деньги — основные магистрали были сделаны. Правильно? Это есть и есть. И это хорошее было сделано, не отнимешь. Он сделал очень много. Просто мы многое не знаем. А это ему доставалось тоже тяжёлым трудом. Может для кого-то это не очень было заметно, но это чисто его заслуги, что на социальные объекты выделялись федеральные деньги», — сказал Николай Александрычев.

По мнению депутата, губернатору не хватало личных контактов с жителями.

«Надо было Дмитрию Юрьевичу больше общаться и с народом, и с населением об этом (своих успехах — ИА REGNUM) чаще говорить. И, наверное, тогда бы к нему было гораздо меньше вопросов. Я с ним общался несколько раз лично. В общем-то очень такой позитивный человек. У меня всегда было очень хорошее, доброе отношение. И сделано действительно было много. А то что ушёл, ну что тут обсуждать? Это его право. Тут нечего обсуждать», — сказал Николай Александрычев.

Новому врио губернатора глава единороссов в Ярославской областной думе пожелал «понять ярославцев».

«Новому руководителю я бы пожелал ему успехов, чаще общаться с депутатами, чаще общаться с населением. И как можно лучше поработать на Ярославскую область, для Ярославской области. Жить здесь, понять нас, потому что у нас тут несколько другой менталитет чем в столице. И у ряда губернаторов это получается. И это возможно. Всё зависит от него самого, а дальше поживём-увидим», — резюмировал Николай Александрычев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 12 октября Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Врио губернатора назначен Михаил Евраев.

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