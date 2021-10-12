Лондон, 12 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Разработчики игры Fall Guys: Ultimate Knockout решили добавить в свой проект испытание из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом 12 октября сообщает издание Kotaku.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

Ведущий геймдизайнер Fall Guys Джо Уолш рассказал, что изначально разработчики хотели добавить в свой проект популярную детскую игру Red light. Green light («Тише едешь — дальше будешь» в русской локализации). Однако тогда реализация этой задумки показалась им слишком сложной, и от идеи решили отказаться.

Однако после успеха сериала «Игра в кальмара», где «Тише едешь — дальше будешь» стала одним из первых испытаний для главных героев, разработчики Fall Guys могут передумать. По словам Уолша, команда уже ведёт обсуждение того, как эту игру можно реализовать в Fall Guys.