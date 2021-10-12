Уфа, 12 октября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Обязательный режим самоизоляции в отношении некоторых пожилых людей старше 65 лет и лиц, страдающими хроническими заболеваниями устанавливается в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

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Сообщается, что глава республики Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно документу, обязательный режим самоизоляции для вышеуказанных граждан устанавливается в республике с 13 октября. Исключение составляют случаи покупки продуктов питания, лекарственных препаратов, обращений в салоны связи, медорганизации, банки, случаи поездок на дачные, садовые и огородные участки, в загородные дома, а также посещения кладбищ с 11:00 до 13:00 часов.

Отмечается, что данные ограничения не распространяется на лиц, имеющих сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе.

«Режим самоизоляции также не применяется к работникам здравоохранения, руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии у них паспорта и соответствующей справки по форме, указанной в приложении к указу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Работодателям рекомендовано с 13 октября перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями.

«За исключением специалистов, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, а также тех, у кого есть сертификат о вакцинации или справка о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе», — сообщает пресс-служба.

При этом руководство муниципальных образований должно организовать и обеспечить работу волонтёрских групп, которые помогают людям, находящимся на самоизоляции, а также инвалидам, одиноко проживающим гражданам, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 октября в Башкирии за сутки выявили 633 носителей коронавируса.