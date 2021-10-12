Рим, 12 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Ни работникам, ни работодателям Италии не нужно будет ежедневно заниматься проверками «антикоронавирусных сертификатов», соответствующий проект декрета разработан министерством здравоохранения во вторник, 11 октября.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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С 15 октября граждане Италии не смогут попасть на рабочие места без наличия такого сертификата. Однако после первой проверки система без участия работодателей будет еженедельно перепроверять, продолжают ли действовать все зарегистрированные сертификаты.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.