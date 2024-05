Токио, 12 октября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Большая команда энтузиастов Eternal Dream Arabization смогла полностью перевести на арабский язык игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом 12 октября сообщает издание Kotaku.

Компания Nintendo Логотип игры The Legend of Zelda Breath of the Wild

Kotaku отмечает, что энтузиастам удалось перевести на родной язык каждый фрагмент текста в игре: от диалогов до описаний предметов и меню. По словам автора издания, консоль Nintendo Switch пользуется большой популярностью в арабских странах, но Nintendo так и не добавила в Breath of the Wild поддержку арабского языка.

Напомним, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это популярная приключенческая игра, выпущенная в 2017 году. Сейчас ведётся разработка полноценного сиквела проекта.