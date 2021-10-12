Москва, 12 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Российская туриндустрия не рассчитывает на признание вакцины от коронавируса «Спутник V» другими странами до конца 2021 года. Об этом заявила 12 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Мы считаем, что если вакцина будет признана, то это могло бы серьёзно облегчить вопрос пересечения границы для привитых туристов. Но, честно говоря, мы не ждём этого признания до Нового года», — сказала она в эфире телеканала РБК.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российской стороной оформлены все запрошенные ВОЗ дополнительные документы для регистрации «Спутника V», и в ближайшее время они должны быть направлены в организацию.

В свою очередь, в Центре имени Гамалеи заявили, что рассчитывают не регистрацию препарата в октябре-ноябре. При этом сама ВОЗ пока воздерживается от указания сроков регистрации российской вакцины.