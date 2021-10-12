Киев, , 18:56 — REGNUM Военно-учебная миссия Европейского союза (ЕС) будет развернута на Украине уже до конца текущего года, заявил 12 октября украинский министр обороны Андрей Таран по итогам прошедшего в Киеве саммита ЕС — Украина.

«Евроинтеграция» Украины

Заявление опубликовано на сайте военного ведомства Украины.

«До конца года на Украине будет развернута военная совещательно-тренировочная миссия ЕС», — заявил Андрей Таран.

«Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС», — пояснил украинский министр обороны.

По его словам, планируемый состав этой миссии долен доходить до 30 постоянных советников от ЕС.

«Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам — членам Европейского союза», — сказал по этому поводу министр обороны Украины.

Стоит отметить, что по тому же вопросу председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза еще только изучают возможность создания учебной военной миссии ЕС на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: «На какие шиши летать?» — украинцы об общем авиационном пространстве с ЕС