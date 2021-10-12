Ижевск, 12 октября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Первая партия мёда из Удмуртии отправлена в Швейцарию в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Мёд

Вес партии составил 535 кг. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера.

Качество и безопасность мёда подтвердили исследования в ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория». Разрешение на вывоз продукции оформлено в автоматизированной системе ветеринарного надзора «Аргус».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года предприятия Удмуртии экспортировали 175 тонн сухой молочной сыворотки в Китай. Также за указанный период в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправили 875,16 тыс. штук куриного яйца.

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