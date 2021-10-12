Ярославль, 12 октября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков считает, что отставка Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области — результат итогов выборов в Госдуму. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по двум одномандатным округам в регионе победили кандидаты от «Справедливой России», а по партспискам «Единая Россия» набрала менее 30%.

Yarnews.net Дмитрий Миронов

«Ярославцы проголосовали на выборах за отставку губернатора. Вахтовый метод работы людям не понравился. Поэтому люди пожелали Дмитрию Юрьевичу, чтобы он вернулся в родную столицу и нашёл себе новое применение. Вот Владимир Владимирович выручил, сделал его помощником. Надеюсь он будет хорошим помощником. Ярославцам он был плохим помощником. Что-то, конечно, сделал, но так мало», — сказал депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков.

Депутат от «Справедливой России» недоволен назначением врио губернатора Михаила Евраева. Он считает, что на этот пост должен был быть назначен кто-то из местных управленцев.

«Самое для ярославцев нехорошее, негативное, это то, что с ними не посоветовались, назначили сверху и назначили опять какого-то варяга. И опять силовика. И вот этот Михаил Евраев, ну, человек силовиков. Человек, который не знает Ярославскую область. Ему будет трудно», — полагает Анатолий Грешневиков.

Депутат считает, что главной ошибкой Дмитрия Миронова стала опора на кадры со стороны.

«Кадровый эшелон который прибыл, человек 200. Коррупционный след до сих пор там тянется. Надо вспомнить, что почти 20 человек из команды прежнего губернатора было арестовано. Ну, а провальные программы национальных проектов — это позорная страница для Ярославля. Поэтому я думаю, что ярославцы вздохнут радостно, но напрягутся по поводу нового назначения. Я считаю, что Ярославль тот край, та земля, которая всё-таки имеет свой характер. Имеет свои традиции. И желательно было бы, с учётом мнения жителей, на выборах сделать ставку на политика с ярославской биографией. У нас таких людей много. Тот же Боровицкий Михаил, тот же Костин. Это я говорю про партию власти. А так, можно посмотреть и на другие партии», — полагает Анатолий Грешневиков.

Грешневиков заявил, что «Справедливая Россия» примет участие в губернаторских выборах в Ярославской области. Грешневиков не исключил и собственного участия. На прошлых выборах партия поддерживала Дмитрия Миронова.