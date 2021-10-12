Москва, , 18:53 — REGNUM Госдума избрала председателей комитетов. В нынешнем, восьмом, созыве их число возросло с 26 до 32, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Комиссаров Дарья Антонова, ИА REGNUM

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству возглавил Павел Крашенинников («Единая Россия»), комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов — Ярослав Нилов (ЛДПР).

Комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров («Единая Россия»), комитет по финансовому рынку — Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комитет по экономической политике — Максим Топилин («Единая Россия»), комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев («Единая Россия»), комитет по защите конкуренции — Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), комитет по малому и среднему предпринимательству — Александр Демин («Новые люди»).

Также комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям возглавил Сергей Гаврилов (КПРФ), комитет по энергетике — Павел Завальный («Единая Россия»), комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — Евгений Москвичёв («Единая Россия»), комитет по обороне — Андрей Картаполов («Единая Россия»), комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарёв («Единая Россия»), комитет по международным делам — Леонид Слуцкий (ЛДПР), комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками — Леонид Калашников (КПРФ), комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Алексей Диденко (ЛДПР), комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики — Николай Харитонов (КПРФ), комитет по контролю — Олег Морозов («Единая Россия»).

Кроме того, комитет по охране здоровья возглавил Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), комитет по науке и высшему образованию — Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), комитет по просвещению — Ольга Казакова («Единая Россия»), комитет по вопросам семьи, женщин и детей — Нина Останина (КПРФ), комитет по аграрным вопросам — Владимир Кашин (КПРФ), комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»), комитет по культуре — Елена Ямпольская («Единая Россия»), комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Ольга Тимофеева («Единая Россия»), комитет по делам национальностей — Геннадий Семигин («Справедливая Россия»), комитет по физической культуре и спорту — Дмитрий Свищев (ЛДПР), комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры — Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), комитет по молодежной политике — Артем Метелев («Единая Россия»), комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Сергей Пахомов («Единая Россия»), комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Ключевые назначения в Госдуме прокомментировал Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Сегодня по итогам первого пленарного заседания Госдумы стало известно, что руководящие должности в VIII созыве Госдумы заняли, в том числе победители и участники конкурсов «Лидеры России», «Лидеры России. Политика», а также выпускники и слушатели программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую еще называют «школой губернаторов», — подчеркнул он.

«Так, 16 победителей и участников конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» избраны в руководство комитетов Государственной Думы: один в качестве председателя комитета, 15 — заместителями глав комитетов. 13 участников программы кадрового резерва вошли в руководящие органы Государственной Думы VIII созыва: Владимир Иванов и Александр Борисов стали заместителями руководителя фракции «Единая Россия», Сергей Пахомов, Владимир Гутенев, Алексей Диденко возглавили комитеты, а Борис Чернышов стал заместителем председателя Госдумы. Эти показатели только подчеркивают растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава. Партии сейчас обновляются и как раз делают ставку на молодых и талантливых политиков, которые есть среди выпускников программы кадрового резерва и победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей», — уточнил Алексей Комиссаров.

«Напомню также, что уже 42 выпускника программы кадрового резерва, которую неспроста называют «школой губернаторов», в настоящее время занимает должности глав регионов России. То есть почти половина руководителей субъектов — это слушатели программ ВШГУ. Мы всегда рады успехам наших участников. Сегодняшние назначения в Госдуме еще один повод для гордости», — завершил свой комментарий Алексей Комиссаров.