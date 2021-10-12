Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Руководство Приволжского исследовательского медицинского университета обещает выплатить сотрудникам вуза по 5 000 рублей в качестве стимулирующей надбавки за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в соцсетях.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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По его словам, деньги смогут получить работники нижегородского медуниверситета, которые получат прививку от COVID-19 в период с 7 октября по 30 ноября 2021 года.

Для этого им нужно будет предъявить сертификат о профилактической вакцинации от коронавирусной инфекции, подтвержденный QR-кодом с портала государственных услуг.

Отметим, что такое решение руководства вуза вызвало положительную реакцию у его сотрудников. Однако, у них также возник вопрос — могут ли рассчитывать на такую же выплату те работники ПИМУ, кто сделал прививку от коронавируса раньше означенного срока?