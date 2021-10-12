Ректор нижегородского медуниверситета обещает 5000 рублей за вакцинацию
Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Руководство Приволжского исследовательского медицинского университета обещает выплатить сотрудникам вуза по 5 000 рублей в качестве стимулирующей надбавки за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в соцсетях.
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По его словам, деньги смогут получить работники нижегородского медуниверситета, которые получат прививку от COVID-19 в период с 7 октября по 30 ноября 2021 года.
Для этого им нужно будет предъявить сертификат о профилактической вакцинации от коронавирусной инфекции, подтвержденный QR-кодом с портала государственных услуг.
Отметим, что такое решение руководства вуза вызвало положительную реакцию у его сотрудников. Однако, у них также возник вопрос — могут ли рассчитывать на такую же выплату те работники ПИМУ, кто сделал прививку от коронавируса раньше означенного срока?