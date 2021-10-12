София, 12 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Бывший вратарь Национальной сборной Болгарии по футболу Борислав Михайлов переизбран президентом Болгарского футбольного союза (БФС). Об этом 12 октября сообщает БТВ.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, на внеочередном конгрессе БФС, проходящем в Национальном дворце культуры в Софии, за его кандидатуру проголосовало большинство делегатов — 241 человек.

Его главному оппоненту — бывшему игроку клубов ЦСКА (София), «Байер» и «Манчестер Юнайтед» Димитру Бербатову — свои предпочтения отдали 230 участников. По некоторым данным, после объявления результатов голосования Бербатов вышел на сцену и выразил сомнения в легитимности выборов.

Как отмечают аналитики, последняя каденция Михайлова в качестве главы БФС была «неоднозначной».

В конце 2019 года он был вынужден покинуть свой пост после того, как тогдашний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр молодежи и спорта республики Красен Кралев отказались сотрудничать с союзом, обвиняя структуру в коррумпированности. В апреле 2021 года экс-вратарь отозвал заявление об отставке.