Борислав Михайлов переизбран президентом Болгарского футбольного союза
София, 12 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Бывший вратарь Национальной сборной Болгарии по футболу Борислав Михайлов переизбран президентом Болгарского футбольного союза (БФС). Об этом 12 октября сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, на внеочередном конгрессе БФС, проходящем в Национальном дворце культуры в Софии, за его кандидатуру проголосовало большинство делегатов — 241 человек.
Его главному оппоненту — бывшему игроку клубов ЦСКА (София), «Байер» и «Манчестер Юнайтед» Димитру Бербатову — свои предпочтения отдали 230 участников. По некоторым данным, после объявления результатов голосования Бербатов вышел на сцену и выразил сомнения в легитимности выборов.
Как отмечают аналитики, последняя каденция Михайлова в качестве главы БФС была «неоднозначной».
В конце 2019 года он был вынужден покинуть свой пост после того, как тогдашний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр молодежи и спорта республики Красен Кралев отказались сотрудничать с союзом, обвиняя структуру в коррумпированности. В апреле 2021 года экс-вратарь отозвал заявление об отставке.