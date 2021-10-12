Вашингтон, 12 октября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Во второй половине октября в сервисе Steam выйдет необычная игра Undying, посвящённая выживанию в зомби-апокалипсисе. Об этом 12 октября сообщает издание PC Gamer.

Цитата из к/ф «Мёртвые не умирают». Реж. Джим Джармуш. 2019. США Зомби

В Undying геймеры будут управлять женщиной по имени Анлинг — её укусил зомби, и она медленно умирает от таинственной инфекции. До полного превращения в ожившего мертвеца ей предстоит спасать своего сына от опасностей внешнего мира и учить его выживать.

Undying появится в Steam уже 19 октября 2021 года. Сообщается, что это будет версия «раннего доступа».