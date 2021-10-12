12 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Взлет цен на газ и уголь в ЕС за последние несколько месяцев углубил раскол между богатыми странами — членами ЕС и бедными восточными странами. Масла в огонь подливает требование ЕС по увеличению темпов декарбонизации экономики.

Ангелина Потеряйко, , 20:04 — REGNUM Страны Центральной Европы погрузились в новый энергетический кризис, вызванный повышением цен на традиционные виды топлива. Это подвигло их к тому, чтобы открыто поставить под сомнение Европейский зеленый курс.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Цены на электроэнергию на польской энергетической бирже (площадке продавцов электроэнергии) демонстрируют всю сложность ситуации: 465,7 злотых (€102) за МВтч в сентябре 2021 года по сравнению с 243,9 злотых (€53) за МВтч в сентябре 2020 года.

Параллельно растёт стоимость разрешений на выбросы углерода в рамках европейской схемы торговли выбросами. Польша, а вместе с ней и Словакия, на встрече министров окружающей среды стран ЕС 6 октября 2021 года выступили против распространения правил торговли углеродными квотами на транспорт и ЖКХ.

В сентябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил ЕС в росте цен на электроэнергию:

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польские цены на электроэнергию привязаны к климатической политике ЕС».

В Польше сейчас самый высокий уровень инфляции в ЕС. В сентябре 2021 года уровень инфляции вырос до 5,8% по сравнению с 2021 годом — это самый высокий показатель за 20 лет.

Словакия сильно зависит от импорта энергоносителей и уже предрекает себе энергетический кризис зимой 2021−22 годов, поэтому премьер-министр Эдуард Хегер обнародовал свою стратегию по сдерживанию резкого роста цен на электроэнергию. Правительство Словакии уверяет, что «электричества, а также природного газа достаточно, и государство может эффективно смягчить текущие глобальные потрясения на рынках».

Министр экономики Словакии Ричард Сулик предложил меры по преодолению надвигающегося кризиса: специальные тарифы для 20% всех домохозяйств, которые уже испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию и отопление.

Повышение цен станет тяжёлым бременем для пятой части всех словацких домохозяйств и подтолкнёт их к энергетической бедности. Счета за электроэнергию уже составляют более 9% общих расходов типичного словацкого домохозяйства.

В непростой ситуации находится и Чехия, премьер-министр которой Андрей Бабиш в преддверии выборов пообещал чешскому народу остановить рост цен на энергоносители, что является невыполнимой задачей без компенсации стоимости энергии из бюджета. В противном случае чешские энергетические компании рискуют обанкротиться, если попытаются сами компенсировать повышение цен на энергоносители.

Андрей Бабиш David Sedlecký

Инфляция в Чехии выросла до 4,1% по сравнению с августом 2020 года — это самый высокий уровень с 2008 года.

Венгрия также успела установить причины энергетических бед в восточных странах ЕС. Премьер-министр Виктор Орбан обвинил европейский зеленый курс в повышении цен.

« Ценовые прогнозы для всей зеленой программы оказались ошибкой, и именно поэтому Европа страдает от высоких цен на энергоносители », — заявил он.

Богатые государства-члены ЕС цинично заявляют, что угроза энергетического кризиса доказала необходимость ускорить новую политику в области изменения климата. По их мнению, высокие цены на энергоносители должны побудить Европу быстрее отказаться от ископаемого топлива, как для сокращения выбросов парниковых газов, так и для защиты потребителей от неустойчивых цен на импортируемые углеводороды. Между тем богатые западные соседи сами предпринимают ряд мер по сдерживанию цен на энергию.

Во Франции правительство предложило единовременную выплату в размере €100 семьям с низкими доходами. Премьер-министр Жан Кастекс объявил, что цены на газ и электроэнергию будут заморожены с 1 октября.

Жан Кастекс Florian DAVID

В Греции правительство планирует субсидии домохозяйствам на оплату более высоких счетов за электроэнергию.

В Италии премьер-министр Марио Драги объявил об аналогичном пакете субсидий в €3 млрд.

В Испании временно приостановлены налоги на электроэнергию.

А что же Брюссель? Еврокомиссия подготовила свой ответ на обвинения со стороны своих восточных членов в необдуманном расширении ETS — она обязалась сопровождать новую систему торговли квотами на выбросы многомиллиардным фондом, чтобы помочь домохозяйствам с низкими доходами справиться с любыми возникающими затратами.

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