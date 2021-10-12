Сыктывкар, 12 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В республике Коми за сутки дополнительно развернули 150 ковидных коек. Об этом в своем видеообращении сообщил глава региона Владимир Уйба.

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«За сутки развернули дополнительно 150 коек, в основном — в Коми республиканской больнице — 65. 50 коек развернули в Ухте, где идет подъем заболеваемости», — сообщил глава республики.

Коечный фонд расширили также в Печоре и Княжпогостском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 260 случаев заболевания COVID-19, скончались 10 ковид-пациентов.