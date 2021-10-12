Лейк-Форест, США, 12 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Warner Bros. объявила о премьере кооперативной экшен игры Back 4 Blood. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября сообщают в пресс-службе компании.

Скриншот с YouTube Back 4 Blood

«Мы работали в партнерстве с талантливой командой студии Turtle Rock и приготовили для наших игроков совершенно новые впечатления в жанре кооперативного зомби-шутера», — рассказывает Дэвид Хаддад, президент подразделения Warner Bros. Games. Игра уже доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

В Back 4 Blood команде из четырёх игроков нужно будет выживать в городе, захваченным ордами зомби-мутантов. Игра является идейным наследником другого популярного кооперативного шутера — Left 4 Dead.