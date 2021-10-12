Москва, 12 октября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Мужчина на электросамокате погиб в результате ДТП в московском районе Гольяново во вторник, 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самокаты

По информации ведомства, инцидент произошёл на пересечении улиц Байкальская и Иркутская.

«Водитель автомобиля «Газель» совершал левый поворот, а мужчина, управлявший электросамокатом, ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть «Газели», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате полученных травм мужчина скончался. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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