Йошкар-Ола, 12 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Марий Эл остановлено плановое лечение больных, все койки отданы для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев, призывая граждан вакцинироваться от COVID-19.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Коридор больницы

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«В республике нет больше койко-мест… Больше расширяться нам некуда. Если мы не остановим эту беду, то вынуждены будем госпитализировать в коридоры. Я призываю всех жителей всех возрастов всех убеждений, нужно призвать себя к элементарной медицинской грамотности и защитить самих себя», — подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что изменения, которые начнут действовать в Марий Эл с 22 октября, строго ограничивают тех, кто не желает пройти вакцинацию и ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих.

«Мы по 9−10 человек теряем в один день, и это еще не учтены погрешности при диагностике, потому что симптоматика очень схожа на разные формы гриппа и ОРЗ», — добавил руководитель республики.

Евстифеев признал, что после начала действия новых ограничений «предприятия будут нести экономические убытки», но «это не наше желание или прихоть власти».

По словам главного санитарного врача Марий Эл Светланы Булатовой, лучшего метода управления любой инфекцией, кроме вакцинопрофилактики, на сегодня не существует. Она добавила, что из числа тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса заражаются инфекцией не более 0,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 22 октября в регионе начнет действовать новый пакет антиковидных ограничений. В частности, во все общественные места жители республики будут допускаться только при наличии QR-кода переболевшего или вакцинированного, или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Закрываются фуд-корты в торговых центрах, аттракционы и детские развлекательные учреждения. Не привитые и не переболевшие граждане старше 65 лет будут соблюдать самоизоляцию. Кроме того, уточнен перечень категорий работников, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.

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