Вашингтон, 12 октября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Бывший инженер-ядерщик ВМС США и его жена 12 октября предстали перед судом по обвинению в попытке продать секреты о ядерных подводных лодках иностранной державе в обмен на криптовалюту. Об этом сообщает Reuters.

Michelangelo Carrieri Совершенно секретная информация

Джонатан Тоэббе и его жена Диана были арестованы 9 октября в Западной Вирджинии. Агенты ФБР под прикрытием в течение года проводили тайную операцию, отслеживая деятельность пары, говорится в заявлении Министерства юстиции.

42-летний Джонатан Тоэббе, инженер-ядерщик с совершенно секретным допуском, обвиняется в том, что он в 2020 году отправил документы ВМС США неназванной иностранной организации. Вместе с бумагами он приложил инструкции о том, как получить дополнительную информацию.