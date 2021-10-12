Москва, 12 октября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич будет вести шоу на телеканале «МУЗ-ТВ». Об этом 12 октября сообщает издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Ида Галич

По данным СМИ, проект называется «Звезда в ответе». В рамках шоу Ида Галич будет показывать звёздным гостям ролики или фрагменты их интервью, которые вызвали споры или стали причиной скандалов. Артистам придётся объяснить свои прошлые действия или слова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ида Галич стала ведущей экстремального шоу на телеканале СТС под названием «Русский ниндзя». Вместе с ней проект будут вести рэпер Моргенштерн и капитан сборной России по регби Василий Артемьев.