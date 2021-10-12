Кемерово, 12 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области пройдёт масштабный межрегиональный фестиваль-конкурс «Кузбасс-fest-2021: театр здесь!». Он станет главным событием осени, участие в котором примут актеры театров Кузбасса, Йошкар-Олы, Австрии, а также режиссеры, драматурги, театральные критики из Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска, сообщили ИА REGNUM в минкультуры региона.

Alan Cleaver Театр

«Театральный фестиваль — конкурс «Кузбасс-fest-2021: театр здесь!» — значимое событие не только для театральной среды — актёров, режиссёров, театральных критиков, но и обычных людей. Зрителю предлагается не только широкий жанровый спектр постановок, но и новый взгляд на современный театр, который выходит на уровень жизненного пространства. Кузбассовцев ждет настоящее погружение в мир театрального искусства. Причем, стать участником действа может даже обычный прохожий. Кроме того, кузбасский театральный фестиваль — это еще профессиональная площадка для экспериментального театра, поиска и развития новых идей и тенденций, альтернативного подхода к постановкам», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Отмечается, что в рамках фестивальной программы, с 14 по 19 октября, на площадках театров области будут показаны эскизы, созданные в рамках режиссерской лаборатории партиципаторных практик, уличные перформансы и лучшие спектакли профессиональных театров.