Токио, 12 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Nintendo представила новый трейлер соревновательной игры Mario Party Superstars. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 12 октября.

Марио — герой игр-платформеров

В трейлере представители Nintendo рассказывают о новых мини-играх и досках для основного режима Mario Party Superstars. Игра поступит в продажу уже 29 октября 2021 года.

Напомним, что проекты франшизы Mario Party рассчитаны на четырёх человек и посвящены прохождению различных мини-игр.