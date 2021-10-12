Тверь, 12 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Тверской области итоги трудовой занятости подростков в летний период 2021 года и задачи на 2022 год рассмотрели 12 октября на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщает ИА REGNUM. Всего в 2021 году на предприятиях и в организациях Верхневолжья трудились более шести тысяч подростков — почти в два раза больше запланированного.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области итоги трудовой занятости подростков в летний период 2021 года и задачи на 2022 год рассмотрели 12 октября на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя

«Организация временной трудовой занятости подростков является важнейшей частью подготовки будущих кадров для наших предприятий и организаций. Это также воспитание детей на основе уважения к труду, возможности для выбора школьниками будущей профессии. Задача — вырастить и воспитать граждан, которые будут принимать участие в развитии нашего региона и страны», — подчеркнул Игорь Руденя.

По словам губернатора, важно, чтобы подростки получили первый опыт профессиональной деятельности в приоритетных для Тверской области отраслях: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, сфере информационных технологий.

Отдельно глава региона подчеркнул роль наставников в формировании у подрастающего поколения мотивации к труду и дальнейшему профессиональному развитию. Губернатор поручил минобразования региона поработать вопрос о введении в Тверской области Дня трудовой ориентации школьников. Кроме того, Игорь Руденя поручил предусмотреть квотированные рабочие места для сирот и детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Сейчас Тверская области занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа по доле трудоустроенных подростков — подрабатывают в каникулы 13% школьников Верхневолжья.

Работа по расширению программы временного трудоустройства молодежи ведется в регионе с 2016 года. Основные усилия направлены на увеличение количества рабочих мест во внебюджетной сфере. За прошедшие пять лет количество организаций внебюджетной сферы, где работают подростки, увеличилось в 2,6 раза: если в 2016 году их было 74, то в 2021-м — 195. Число трудоустроенных подростков в данной сфере выросло в 2,3 раза — с 622 до 1 448 человек.

Сегодня молодежь трудится на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи. А также в отраслях строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства. В топ-5 профессий входят рабочий, официант, упаковщик, продавец, кассир.

Первые трудовые навыки подростки получают на крупных региональных предприятиях: в Торговой компании «Альфа», на ООО «Дискавери-Пено», Кимрском заводе теплового оборудования «Радиатор», АО «ДКС», Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, Тверской швейной фабрике, ООО «Автодор», Заволжском мясокомбинате и в других организациях.

На региональном уровне расширены меры поддержки предприятий, принимающих на работу школьников. С 2020 года работодателям, которые берут на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет, возмещают 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию могут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. В 2020 году поддержку по этому направлению получили 232 предприятия, в 2021 году мерой воспользовались уже 311 организаций.