Ярославль, , 18:32 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы от КПРФ Елена Кузнецова считает, что вслед за губернатором Дмитрием Мироновым со своего поста должен уйти и мэр Ярославля Владимир Волков. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM. Отставку депутат назвала ожидаемой.

Владимир Волков Yarregion.ru

«Ожидаемая отставка, развязка должна была состоятся после провала на выборах. Я ждала этого. Он не оправдал доверия президента и «Единой России». Тем более что есть аналогии, когда Вахрукова снимали в такой же ситуации. Но не самая большая проблема Миронов, нам главное убрать мэра. Потому что то, что творится в городе Ярославле, это ужас из ужасов. А то, что назначили варяга — это будет сродни губернатору Миронову. Люди пришлые, они решают только интересы свои, а не жителей тех регионов, куда их назначают. Грустно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента. Врио главы Ярославской области стал Михаил Евраев.

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