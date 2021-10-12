Архангельск, 12 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Туристическая отрасль Архангельской области постепенно приспосабливается к жизни в условиях пандемии. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, за первое полугодие область посетили более 133 тысяч человек, что на 57% больше показателей предыдущего года.

Travelvesti.ru Архангельская область, Кимжа

«В 13 муниципальных образованиях региона открыто 47 новых объектов туристической инфраструктуры, в том числе девять объектов размещения: гостиниц, хостелов, гостевых домов. Девять приоритетных проектов в сфере туризма нескольких муниципальных образований области получили субсидии из регионального бюджета — в общей сложности 3,5 миллиона рублей», — сообщила министр культуры Оксана Светлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году национальный парк «Русская Арктика» посетили полтысячи туристов из 16 стран мира.