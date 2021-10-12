Москва, 12 октября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Модераторы YouTube заблокировали канал о путешествиях Владислава Позднякова, основателя движения «Мужское государство». Об этом 12 октября пишет издание TJ.

germany_photography YouTube

Причиной блокировки канала «Блогер, которого вы заслужили» стали «многочисленные или серьёзные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». Как отмечает издание, последний ролик был загружен Поздняковым ещё в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Telegram заблокирует канал Позднякова в мессенджере. Причиной блокировки стало «распространение материалов, дискриминирующих людей из-за их сексуальной ориентации».