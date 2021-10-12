Москва, 12 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Помощником президента РФ назначен Дмитрий Миронов, ранее занимавший пост главы Ярославской области, сообщили 12 октября в пресс-службе Кремля.

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

В указе, подписанном 12 октября президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается:

«Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента РФ, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию».