Вашингтон, 12 октября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. На южной границе США за 2021 год было арестовано рекордное количество мигрантов из Бразилии, что отражает проблему миграционного кризиса в Соединенных Штатах. Полиция сумела выйти на одного из контрабандистов, организовывающих перевозку мигрантов на север, сообщает 12 октября Reuters.

Ukr-online.com Задержание

В начале июня федеральная полиция Бразилии арестовала Челбе Мораеса, бизнесмена, который предположительно скрылся со своей трехлетней дочерью после того, как потерял право опеки над ней. Прослушивая телефоны помощников Мораеса, полицейские заподозрили, что он является опытным организатором контрабанды людей.

Полиция попросила возбудить против Мораеса уголовное дело по обвинению в торговле детьми, контрабанде людей и преступном сговоре. Он обвиняется в том, что взимал с бразильцев, не имеющих действующих американских виз, около $20 тыс. за въезд в США через Мексику. Для этого Мораес создал международную сеть, в которую входят коррумпированные полицейские и чиновники, а также члены семьи, проживающие в США, говорится в судебном документе.

Напомним, что за первые 11 месяцев 2021 финансового года на южной границе США было задержано 46 280 бразильцев, согласно данным Таможенной и пограничной службы США. Для сравнения, за весь 2019 год было задержено 17 893 нелегалов. Бразильцы теперь занимают 6-е место среди национальностей, задержанных в 2021 году в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Техас были задержаны пятеро подозреваемых за участие в контрабанде после того, как в доме в Хьюстоне были обнаружены 97 мигрантов.