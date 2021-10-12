Вашингтон, 12 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Военные США провели успешные испытания новых боеприпасов XM1113ER для перспективной самоходной артиллерийской установки (САУ) M1299, сообщает 12 октября пресс-служба компании-разработчика General Dynamics.

U.S. Marine Corps Гаубица

Испытания проводились в рамках программы создания «Ствольной артиллерии большой дальности» (ERCA — Extended Range Cannon Artillery).

Во время испытаний активно-реактивные снаряды XM1113ER поразили намеченные цели на расстоянии свыше 70 км. По утверждению неофициальных источников, дальность составила порядка 100 км.

Испытание было проведено на полигоне Юма на территории штата Аризона.