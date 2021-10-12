Кемерово, 12 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанет житель города Осинники, обвиняемый в краже денег с банковского счёта подростка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Кража

По данным следствия, в июне 2021 года мужчина, подобрав на улице сим-карту, установил её в свой мобильный телефон. Он выяснил, что номер телефона привязан к банковскому приложению и решил воспользоваться ситуацией, похитив с банковского счёта около 1 тысячи рублей. 17-летний подросток, обнаружив пропажу денег, обратился в правоохранительные органы. Подозреваемый был установлен, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.