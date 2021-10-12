Москва, 12 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Анатолий Серышев назначен полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе, сообщили 12 октября в пресс-службе Кремля.

Sfo.gov.ru Сибирский федеральный округ

В указе, подписанном 12 октября президентом РФ Владимиром Путиным, сказано, что Серышев назначается полпредом президента в Сибирском федеральном округе в соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции России.

Этим же указом Серышев освобождается от занимаемой должности — должности помощника президента России (занимал эту должность с июня 2018 года).