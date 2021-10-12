Йошкар-Ола, 12 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Марий Эл ужесточаются ограничения, которые действуют для сдерживания распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Евстифеев.

ИА REGNUM Закрытый фуд-корт

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С 22 октября в регионе перестанут работать фуд-корты в торгово-развлекательных центрах, исключая обслуживание посетителей навынос. В учреждениях общественного питания приостановят бесплатный доступ в публичные сети Wi-Fi. В парках культуры и отдыха и на самостоятельно организованных площадках приостанавливается работа аттракционов. Закрываются детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные досуговые учреждения для детей. Несовершеннолетних без сопровождения взрослых не будут пускать в торговые центры. Прекращается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей.

Граждане в возрасте старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию, в случае, если ранее они не были вакцинированы или не болели COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в республике продлен до 1 декабря. При посещении любых общественных мест жители республики должны предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом возобновляется работа учреждений общественного питания в ночные часы — с 23:00 до 6:00 мск.

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