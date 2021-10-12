Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Marvel представила новый трейлер кинокомикса «Вечные». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании 12 октября.

Marvel Studios Marvel

В ролике различные члены съёмочной команды рассказывают о картине. Добавим, что премьера ленты запланирована на 4 ноября 2021 года.

Фильм «Вечные» расскажет о команде супергероев, проживающей на Земле в течение многих веков. Когда планете начинает угрожать новая могущественная угроза, им приходится наконец выйти из тени и начать действовать.